Бикфалви сымитировал половой акт с сотрудником «Урала» после победы над «Краснодаром»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви в раздевалке после победы команды в матче с «Краснодаром» (1:0) в шутку сымитировал секс с одним из сотрудников екатеринбургского клуба.
Пресс-служба «Урала» выложила видео в «Инстаграме», на котором команда празднует победу. В ролик попал и эпизод с румынским хавбеком.
«Урал» обыграл «Краснодар» (1:0) в стартовом матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Победный гол на свой счёт записал полузащитник команды из Екатеринбурга Вячеслав Подберёзкин. Хавбеку удался красивый удар после того, как защитник Александр Мартынович неудачно выбил мяч из штрафной.
Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором «Зенит» обеспечил себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, где нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт.
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