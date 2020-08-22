ЦСКА — «Рубин»: стали известны составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны составы на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Абильдгор, Йевтич, Шатов, Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.
Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Самошников, Зотов, Бегич, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, Ин Бом, Макаров, Косарев, Деспотович.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.
Запасные: Тороп, Карпов, Котин, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Гайч.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Сергей Чебан (Москва).
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