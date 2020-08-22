17-летний игрок «Спартака-2» оформил дубль в дебютном матче в ФНЛ

Нападающий «Спартака-2» Владислав Шитов оформил дубль в матче 5-го тура ФНЛ с «Иртышом» (5:0).

Футболист дебютировал в ФНЛ, появившись на поле на 60-й минуте встречи. На 74-й минуте Шитов открыл счёт, а спустя ещё шесть минут сделал дубль.

Шитов — воспитанник академии «Спартака». Сейчас ему 17 лет и 3 месяца.

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» одержал крупную победу над омским «Иртышом». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась со счётом 5:0 в пользу номинальных гостей.



Счёт на 19-й минуте матча открыл защитник «Спартака-2» Малькольм Баду. Футболист обвёл нескольких защитников в штрафной омской команды и с правой ноги отправил мяч в нижний левый угол ворот. Это его дебютный гол после перехода в «Спартак-2». Шитов оформил дубль, ещё по голу забили Степан Оганесян и Михаил Игнатов.