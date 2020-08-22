Аджоев: если Лесовой добавит в стабильности, то может стать лучшим на своей позиции

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы (2:0) в матче с «Динамо».



«Очень важная победа. «Динамо» хорошо стартовало в чемпионате, до сегодняшнего матча не пропускало голов. Тем ценнее наша победа над таким соперником. Считаю, выиграли абсолютно по делу. У нас было преимущество в обоих таймах, создавали моменты, выиграли много единоборств. Из этого и складывается результат.

Очень рад за ребят, которые после двух поражений проявили характер и порадовали болельщиков. Яркая игра Лесового? Это неудивительно. Мы знаем этого игрока, он давно в команде. Сначала был в аренде, сейчас у нас на полноценном контракте. Его возможности известны. Но нужно подтверждать свою состоятельность регулярно. Если он добавит в стабильности, то может стать лучшим на своей позиции", — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.