Аджоев: если Лесовой добавит в стабильности, то может стать лучшим на своей позиции

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы (2:0) в матче с «Динамо».
«Очень важная победа. «Динамо» хорошо стартовало в чемпионате, до сегодняшнего матча не пропускало голов. Тем ценнее наша победа над таким соперником. Считаю, выиграли абсолютно по делу. У нас было преимущество в обоих таймах, создавали моменты, выиграли много единоборств. Из этого и складывается результат.
Очень рад за ребят, которые после двух поражений проявили характер и порадовали болельщиков. Яркая игра Лесового? Это неудивительно. Мы знаем этого игрока, он давно в команде. Сначала был в аренде, сейчас у нас на полноценном контракте. Его возможности известны. Но нужно подтверждать свою состоятельность регулярно. Если он добавит в стабильности, то может стать лучшим на своей позиции", — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 22 августа 2020
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