«Барселона» может приобрести Депая вместо Лаутаро Мартинеса, но аргентинец — в приоритете

«Барселона» снова хочет приобрести нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Marca.
По информации источника, предыдущее предложение уже неактуально, сделка была заморожена. В руководстве сине-гранатовых также отмечали, что переговоры с «Интером» по трансферу Мартинеса зашли в тупик. Однако после разгрома (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» в стане сине-гранатовых начались структурные перестановки, и Мартинес снова появился в трансферном списке.
В последние дни появились разговоры об интересе «Барселоны» к форварду «Лиона» Мемфису Депаю. Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман хорошо знаком с футболистом по сборной Нидерландов. Однако первым выбором клуба остаётся Лаутаро. Каталонцы продолжат вести переговоры, чтобы попытаться снизить цену, установленную «Интером».
- 22 августа 2020
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