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Новиков: «Арсенал» играл ровно так, как и в прошлых матчах. «Динамо» не хватило свежести

Новиков: «Арсенал» играл ровно так, как и в прошлых матчах. «Динамо» не хватило свежести
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом» (0:2).

«После тяжёлого матча с «Ростовом» ребятам нелегко давалась сегодняшняя игра. Пытались освежить игру с помощью замен, но ничего не получилось. Итоговый счёт закономерен. Поздравляем Тулу с победой.

«Арсенал» сегодня играл ровно так, как и в предыдущих встречах. Повторюсь, нам не хватило свежести, особенно во втором тайме. Хозяева выглядели быстрее и свежее, это и решило исход матча.

Плотный график? Не мы одни в такой ситуации. Несмотря на ротацию, сегодня и «Краснодар» проиграл. Ответ один — восстановление. У нас вся аппаратура для этого есть. Восстанавливаемся и двигаемся дальше», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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