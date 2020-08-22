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Виктор Гончаренко: ЦСКА недостаточно надёжно чувствует себя в центре защиты

Виктор Гончаренко: ЦСКА недостаточно надёжно чувствует себя в центре защиты
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Рубином» (1:2).

«Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надёжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдёт строительство позиционной атаки», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА не смог удержать ничейный результат в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Дебютный гол в этой встрече забил полузащитник гостей Солтмурад Бакаев. Хавбек начал атаку в центре поле, и после нескольких передач Олег Шатов вывел Бакаева один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Солтмурад точно пробил в правый нижний угол на 37-й минуте встречи.

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