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Гончаренко объяснил, зачем заменил Влашича в матче с «Рубином»

Гончаренко объяснил, зачем заменил Влашича в матче с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему в матче с «Рубином» (1:2) был заменён полузащитник Никола Влашич.

«Влашича мы заменили, чтобы поберечь. У него был мышечный спазм, его не так давно отпустило. Плюс в Питере он попросил замену», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА не смог удержать ничейный результат в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Дебютный гол в этой встрече забил полузащитник гостей Солтмурад Бакаев — хавбек начал атаку в центре поле, и после нескольких передач Олег Шатов вывел Бакаева один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Солтмурад точно пробил в правый нижний угол.

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