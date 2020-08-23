Нереализованный момент Гайча и боль «армейцев» от проигрыша. Лучшие фото матча с «Рубином»

Вчера, 22 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА уступил «Рубину». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счет на 37-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Солтмурад Бакаев. Хавбек начал атаку в центре поле, и после нескольких передач Олег Шатов вывел Бакаева один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Солтмурад точно пробил в правый нижний угол. Уже через две минуты хавбек «армейцев» Никола Влашич сравнял счёт сильным ударом с лёта.
В компенсированное время Денис Макаров вывел казанцев вперёд ударом из-за пределов штрафной. «Армейцы» отыграться уже не смогли.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча четвёртого тура РПЛ с ЦСКА.
«Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Больше действовали на контратаках. Во втором тайме понимали, что у нас есть лишние сутки восстановления. Второй тайм прошёл в равной борьбе, стали проводить позиционные атаки. В конце матча сработал футбольный закон, когда Дюпин сделал суперсейв, а мы сумели забить».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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