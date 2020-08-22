Созин: если Васин не готов играть на уровне РПЛ, то ЦСКА не нужно его позорить

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал игру защитника ЦСКА Виктора Васина в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

«Представляю, сколько разных слов будет сказано в адрес Васина после матча ЦСКА и «Рубина». Не хочется его уничтожать или смеяться над этим. Я недавно пересматривал матчи сборной России на Кубке Конфедераций, где Васин был основным игроком нашей команды, где один оставался на пол-поля в игре с Мексикой. Вспомните, как он забивал Бельгии. Если бы не травма, то всё было бы по-другому, он бы сыграл на ЧМ. Но смотреть на то, что с ним творится сейчас, очень сложно.



Я понимаю, как тяжело читать сообщения о нём его близким и друзьям. Но как так можно играть?! Человек забил сам себе и похоронил ЦСКА. Да, были и другие ошибки — Гончаренко есть чем заняться. Ведь ЦСКА отскочил с «Тамбовом», они не заслуживали поражения. «Зенит», если бы не Акинфеев, мог забить намного больше. Все говорят, что у ЦСКА будет усиление, но им нужно не усиление, а хоть какая-то свежая кровь! Этот состав Гончаренко крутит-вертит два сезона, но ничего нового нет. Не могут же Влашич, Акинфеев и Фернандес играть втроём!



Да, я читал, как Овчинников защищал Васина. Он и должен так делать после ошибок. Но разве это ошибка? Если юные футболисты сегодня смотрели матч, они удивятся и спросят: «Это вот так надо?!». Если Васин не готов играть на уровне РПЛ, то ЦСКА не нужно его позорить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.