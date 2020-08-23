ЦСКА ведёт переговоры о трансфере хавбека «Ростова» Зайнутдинова
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт переговоры о приобретении хавбека «Ростова» Бахтиёра Зайнутдинова. Стороны близки к договорённости.
В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу. В новом сезоне РПЛ на его счету 3 игры, в которых он получил 2 жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Ростовом» рассчитан до 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.
На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в Российской Премьер-лиге, набрав 6 очков. «Ростов» в свою очередь располагается на 13-м месте, набрав 3 очка. В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Краснодаром», а «Ростов» проведёт матч с «Уфой».
Бруно Фукс, который покинул «Интернасьонал», присутствует на матче ЦСКА — «Рубин»
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