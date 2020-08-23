Понсе: надеюсь, в этом сезоне обойдусь без удалений, но стиль игры менять не собираюсь

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился эмоциями в преддверии матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Особенно приятно вспоминать гол в прошлогодней встрече, когда мы выиграли — 3:0. Во-первых, это пока мой самый красивый мяч за «Спартак». Получилось перекинуть вратаря левой ногой, хотя я правша. А как мы радовались всей командой! Такие эмоции не забыть. Хотелось бы пережить подобное снова.
Красные карточки в дерби? Надеюсь, в этом сезоне обойдусь без удалений. При этом стиль игры менять не собираюсь: всегда стараюсь идти до конца и играть с максимальным настроем.
Мой любимый футболист — Луис Суарес именно потому, что обладает решительностью в ключевые моменты. В этом плане стремлюсь быть на него похожим», — цитирует Понсе пресс-служба клуба.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 23 августа. Начало — в 19:00 мск.
- 23 августа 2020
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