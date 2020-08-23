«Челси» намерен заключить контракт с бывшим защитником «Ниццы»
Бывший защитник «Ниццы» Маланг Сарр может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, в услугах 21-летнего французского футболиста заинтересован «Челси». Лондонский клуб ведёт переговоры Сарром. Отмечается, что защитником интересуются также лондонский «Арсенал», «Барселона» и «РБ Лейпциг».
Сарр — воспитанник «Ниццы». Летом этого года защитник покинул команду в связи с истечением срока действия контракта и может присоединиться к «Челси» на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 Сарр принял участие в 19 матчах и забил 1 гол.
Лондонский «Челси» занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
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- 23 августа 2020
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