«Челси» намерен заключить контракт с бывшим защитником «Ниццы»

Бывший защитник «Ниццы» Маланг Сарр может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.



По информации источника, в услугах 21-летнего французского футболиста заинтересован «Челси». Лондонский клуб ведёт переговоры Сарром. Отмечается, что защитником интересуются также лондонский «Арсенал», «Барселона» и «РБ Лейпциг».



Сарр — воспитанник «Ниццы». Летом этого года защитник покинул команду в связи с истечением срока действия контракта и может присоединиться к «Челси» на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 Сарр принял участие в 19 матчах и забил 1 гол.

Лондонский «Челси» занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль».