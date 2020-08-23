Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Реймса» на матч 1-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало — в 14:00 мск.



«Монако»: Леком, Балло-Туре, Дисаси, Бадьяшиль, Агилар, Чоуамени, Головин, Фофана, Ж. Мартинш, Оньекуру, Бен-Йеддер.



«Реймс»: Райкович, В. Фас, Конан, Абдельхамид, Кутеса, Шавалерен, Диа, Манетси, Кафаро, Туре, Фоке.

Напомним, сезон-2019/2020 во французском чемпионате был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «Пари Сен-Жермен», «Монако» занял 9-е место по итогам сезона. В минувшем сезоне Головин принял участие в 25 матчах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Напомним, у французской команды сменился наставник — Нико Ковач сменил Роберта Морено.