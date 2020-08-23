Головин: уделяем стандартам много времени на тренировках. Хорошо, что это даёт плоды

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 1-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (2:2).

«Первый официальный матч после длительного перерыва. Да, были товарищеские игры, но старт чемпионата — это совсем другое. В первом тайме пропустили довольно глупые голы, нужно было отыгрываться со счета 0:2, а это всегда непросто. Голы со стандартов с моим участием? Ничего удивительного. Мы уделяем этому много времени на тренировках, наигрываем различные варианты. Хорошо, что это даёт плоды», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монако» занял 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» — 6-е. Чемпионом Франции был признан «ПСЖ».