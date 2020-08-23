Головин: уделяем стандартам много времени на тренировках. Хорошо, что это даёт плоды

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 1-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (2:2).
«Первый официальный матч после длительного перерыва. Да, были товарищеские игры, но старт чемпионата — это совсем другое. В первом тайме пропустили довольно глупые голы, нужно было отыгрываться со счета 0:2, а это всегда непросто. Голы со стандартов с моим участием? Ничего удивительного. Мы уделяем этому много времени на тренировках, наигрываем различные варианты. Хорошо, что это даёт плоды», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монако» занял 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» — 6-е. Чемпионом Франции был признан «ПСЖ».
- 23 августа 2020
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:36
-
17:26
-
17:10
-
17:04
-
16:59
-
16:52
-
16:31
-
16:29
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:33
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:35
-
14:30
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
12:53
-
12:39