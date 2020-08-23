Ерохин: у меня огромное желание продолжать вызываться в сборную и помогать «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (4:1).

«Конечно, голы и голевые передачи — это кайф. Формально я вчера заменил Дриусси, но одновременно со мной вышел Мостовой вместо Барриоса, поэтому Андрей играл на фланге, а я в центре поля. Сергей Богданович сказал больше подключаться к атаке, чтобы помочь команде увеличить преимущество в счёте. Главное — это три очка. Плюс забили 4 мяча «Тамбову», который редко пропускает много.



Чувствую, что я в хорошей форме. Выкладываюсь на тренировках — важно всегда быть в тонусе. Сейчас получаю не так много игрового времени, как мне бы хотелось, поэтому выкладываюсь на сто процентов, когда такую возможность даёт тренерский штаб. У меня огромное желание и стимул продолжать вызываться в сборную и помогать «Зениту» в достижении задач на сезон.



Самый важный матч — следующий. Так всегда. К «Динамо» и «Локо» готовимся серьёзно. Эти команды сейчас в первой пятёрке в таблице, хорошо начали сезон, так что предстоят непростые матчи. Но мы настроены завершить эту часть сезона на первом месте и в хорошем настроении уйти на перерыв на матчи сборных», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.