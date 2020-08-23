Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ерохин: у меня огромное желание продолжать вызываться в сборную и помогать «Зениту»

Ерохин: у меня огромное желание продолжать вызываться в сборную и помогать «Зениту»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча с «Тамбовом» (4:1).

«Конечно, голы и голевые передачи — это кайф. Формально я вчера заменил Дриусси, но одновременно со мной вышел Мостовой вместо Барриоса, поэтому Андрей играл на фланге, а я в центре поля. Сергей Богданович сказал больше подключаться к атаке, чтобы помочь команде увеличить преимущество в счёте. Главное — это три очка. Плюс забили 4 мяча «Тамбову», который редко пропускает много.

Чувствую, что я в хорошей форме. Выкладываюсь на тренировках — важно всегда быть в тонусе. Сейчас получаю не так много игрового времени, как мне бы хотелось, поэтому выкладываюсь на сто процентов, когда такую возможность даёт тренерский штаб. У меня огромное желание и стимул продолжать вызываться в сборную и помогать «Зениту» в достижении задач на сезон.

Самый важный матч — следующий. Так всегда. К «Динамо» и «Локо» готовимся серьёзно. Эти команды сейчас в первой пятёрке в таблице, хорошо начали сезон, так что предстоят непростые матчи. Но мы настроены завершить эту часть сезона на первом месте и в хорошем настроении уйти на перерыв на матчи сборных», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» разгромил «Тамбов»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020