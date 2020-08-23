Куман хочет видеть в «Барселоне» форварда «АЗ Алкмар»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет видеть в составе команды нападающего «АЗ Алкмар» Калвина Стенгса, утверждает Sky Sports.

21-летний Стенгс в ноябре 2019 года дебютировал за сборную Нидерландов, которую до ухода в «Барселону» тренировал Куман.

Стенгс является воспитанником «АЗ Алкмар». В минувшем сезоне форвард принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов (24 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с голландским клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что «Барселона» в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграла «Баварии» со счётом 2:8. После этого руководство каталонского клуба приняло решение уволить Энрике Сетьена с поста главного тренера.