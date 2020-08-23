«Ростов» обыграл «Уфу» благодаря голу Хасимото

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» проиграла «Ростову» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

В конце первого тайма хозяева остались вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.

«Ростов», набрав шесть очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (4) — на 11-м месте.

В 5-м туре «Ростов» дома встретится с «Уралом», а «Уфа» на выезде сыграет с «Рубином». Матчи состоятся 26 августа.