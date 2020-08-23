Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»
Нападающий Александр Кокорин остался вне заявки московского «Спартака» на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».
В предыдущей встрече с «Уфой» (1:1) форвард также не принимал участия. Отметим, что накануне встречи с «Локомотивом» Кокорин провёл тренировку с командой.
Дебют Александра Кокорина за «Спартак» пока так и не состоялся. Форвард красно-белых не полетел на матч 3-го тура в Уфу, поскольку не до конца восстановился после мышечного повреждения. Ранее сообщалось, что Кокорин может не сыграть за «Спартак» до конца августа, пропустив ещё три тура.
Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года.
«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
- 23 августа 2020
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