Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Александр Кокорин остался вне заявки московского «Спартака» на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В предыдущей встрече с «Уфой» (1:1) форвард также не принимал участия. Отметим, что накануне встречи с «Локомотивом» Кокорин провёл тренировку с командой.

Дебют Александра Кокорина за «Спартак» пока так и не состоялся. Форвард красно-белых не полетел на матч 3-го тура в Уфу, поскольку не до конца восстановился после мышечного повреждения. Ранее сообщалось, что Кокорин может не сыграть за «Спартак» до конца августа, пропустив ещё три тура.

Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года.

«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020