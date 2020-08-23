Кэнто Хасимото — третий японец, забивший гол в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото стал третьим японцем, забившим гол в Российской Премьер-Лиге. Футболист отличился в матче 4-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0).
До Хасимото в Российской Премьер-Лиге забивали голы бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда и экс-форвард «армейцев» Такума Нисимура.
Хасимото перешёл в «Ростов» летом 2020 года из «Токио». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
«Ростов», набрав шесть очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 5-м туре ростовский клуб дома встретится с «Уралом». Матч состоится 26 августа.
- 23 августа 2020
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