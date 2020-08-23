«Великолепная работа». Тедеско оценил судейство Карасёва

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Как мне работа Карасёва? Сколько раз мне говорить, что не хочу это обсуждать? Даже после такой игры вы спрашиваете о судействе. Судья провёл абсолютно великолепную работу. Мой единственный вопрос был про добавленное время в первом тайме.

Немного не понял, почему всего 4 минуты – игроки «Локо» долго лежали на поле. Мне сказали, что потому что 4 раза выходила бригада врачей, я с этим немного не согласен. Главный, резервный — всё спокойно и вежливо, по делу. Спасибо им за работу, надо хвалить судей, а не критиковать", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.