Газизов: в матче с «Локомотивом» Карасёв отсудил близко к идеальному

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру своей команды, а также судейство в матче 4-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1).
«Болельщики сделали всё для того, чтобы сегодня команда играла агрессивно. Это их победа, потому что они гнали команду и верили в победу. Большое им спасибо! То, что сегодня показала команда — хорошая игра, будем дальше её улучшать. Думаю, что всем понравилось.
Самое важное на сегодняшний день — игра была шикарная, мы победили. Мы потеряли четыре очка, и надо смотреть на это. Сегодня мы отпразднуем, а дальше будем готовиться к «Ротору».
Также хочу сказать, что сегодня Карасёв отсудил близко к идеальному. Работа с судьями — работа РФС, а мы им только помогаем. Мы все одна семья, и мы хотим, чтобы футбол был чистым и правильным", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 августа 2020
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