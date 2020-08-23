Тедеско: в «Шальке» меня корили за игру на контратаках. Но «Спартак» больше владеет мячом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) высказался о тактике красно-белых в этом сезоне.

«Тема контратак для меня наболевшая со времён «Шальке». Там все меня корили, что мы играем на контратаках. Но мы сейчас больше владеем мячом, с тем же „Зенитом“, „Рубином“, „Сочи“ и „Ахматом“. Да и с „Уфой“. Это нравится игрокам, они получают удовольствие и видят, что наши планы у них получаются воплощать в жизнь. Они владеют инициативой и игрой.

Да, не всегда всё срабатывает, но я рад, что мы начали забивать с позиционных атак. Можно сказать, что раньше мы больше забивали со стандартов, но рождались они из-за позиционных атак. И мы были бы глупцами, не играя в контратаках с быстрыми игроками. Наша задача забивать и выигрывать любым способом. Но я рад, что наш арсенал становится богаче.



Отказался ли я от тактики с двумя восьмёрками и одной шестёркой? Мы стараемся быть гибкими, независимо от схемы в центре. Важно, что ребята ищут друг друга и свободные зоны. Изначально с одним опорником было непросто играть, так как восьмерки соперника разрывали и прессинговали этого опорника. Сейчас нам стало проще.



Мы использовали Жиго выше, не так часто, но иногда используем и сейчас. Делается это для того, чтобы не терять атаку. Допустим, мяч у Джикии, он хочет отдать Жиго, но тот закрыт. Тогда Жиго идёт выше, а Маслов его страхует", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.