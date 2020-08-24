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В Париже задержано 148 человек из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов

В Париже задержано 148 человек из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Число задержанных в Париже после поражения «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) возросло до 148 человек, сообщается в "твиттере" префектуры городской полиции.

Сообщается, что в вечерние и ночные часы силами правоохранительных органов было произведено около 148 задержаний за нанесение ущерба, насилие или бросание камней и бутылок в полицейских. Более того, полиция оштрафовала 404 человека за отсутствие защитных масок в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков французской полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».

Фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки
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