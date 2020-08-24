В Париже задержано 148 человек из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов

Число задержанных в Париже после поражения «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) возросло до 148 человек, сообщается в "твиттере" префектуры городской полиции.
Сообщается, что в вечерние и ночные часы силами правоохранительных органов было произведено около 148 задержаний за нанесение ущерба, насилие или бросание камней и бутылок в полицейских. Более того, полиция оштрафовала 404 человека за отсутствие защитных масок в общественных местах.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков французской полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки.
В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».
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