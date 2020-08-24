Мурзагулов: снятие «Уфы» с чемпионата — крайняя мера. Надеюсь, до неё не дойдёт

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выразил надежду, что судейские проблемы в Российской Премьер-Лиге будут решены и клубу не понадобится сниматься с чемпионата.

«Заметьте, я сказал, что если такое будет продолжаться, то мы будем об этом (снятии с чемпионата) думать. Конечно, всё-таки это крайняя мера, надеюсь, что до неё не дойдёт. Надеюсь, что нас просто услышат, что проблема с судейством будет решена не только в контексте „Спартака“ и „Зенита“, а в контексте всех 16 команд лиги. А ещё лучше, если проблема будет решена в контексте всех российских лиг», — цитирует Мурзагулова «Р-Спорт».

Матч 4-го тура РПЛ «Уфа» — «Ростов», который прошёл 23 августа, завершился поражением хозяев со счётом 0:1. В конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером. Красную карточку получил Вячеслав Кротов, который был удалён после использования арбитром видеоповтора. Единственный гол был забит во 2-м тайме — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Кэнто Хасимото, которому ассистировал Павел Мамаев.