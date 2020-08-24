Мостовой: «Спартак» начал что-то показывать, когда у «Локо» двое сломались

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Не сказал бы, что «Спартак» выдал хороший матч. Команда начала проигрывать, у «Локомотива» сломалось двое, и только после этого «Спартак» начал что-то показывать. Давайте не забывать, что при счёте 1:1 Эдер должен был забивать в пустые ворота. Это был убойный момент. Не факт, что «Спартак» отыгрался бы. Концентрация подвела «Локомотив». Можно сказать, потом «Спартак» забил гол из ничего.



С такими условиями «Спартак» не должен опускаться ниже третьего-четвёртого места. Терять им нечего. Хуже, чем в том сезоне, выступить невозможно. Гол Соболева хороший, но защитники «Локомотива» его просто прозевали.



Сейчас «Спартак» находится на втором месте, и никто уже не вспоминает, какое место заняла команда в том сезоне. Ещё несколько выигрышных игр, все будут кричать, что всё здорово, а Тедеско молодец", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.