«Байер» получит за трансфер Хаверца в «Челси» € 80 млн + € 20 млн бонусами

Итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» раскрыл подробности возможного перехода 21-летнего полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца в лондонский «Челси».

По данным источника, трансфер будет проведён в ближайшее время. Руководство немецкого клуба не против того, чтобы отпустить хавбека в Англию. Во время очередной встречи представителей клубов, «Челси» предложил за игрока € 80 млн, плюс € 20 млн в качестве бонусов. Осталось уладить вопросы по документам.

Хаверц выступает в составе основной команды «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года Хаверц вызывается в сборную Германии.