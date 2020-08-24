«Спартак» объявил об уходе заместителя председателя совета директоров клуба
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте московского клуба.
«Спартак» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Михайлов работал в «Спартаке» с 2004 года, а в мае 2019 года был назначен на пост заместителя председателя совета директоров московского клуба.
Московский «Спартак» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне красно-белые обыграли московский «Локомотив» (2:1). Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 4 матчах набравший 12 очков.
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