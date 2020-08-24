Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» объявил об уходе заместителя председателя совета директоров клуба

«Спартак» объявил об уходе заместителя председателя совета директоров клуба
Футбол / РПЛ 0

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Спартак» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Михайлов работал в «Спартаке» с 2004 года, а в мае 2019 года был назначен на пост заместителя председателя совета директоров московского клуба.

Московский «Спартак» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне красно-белые обыграли московский «Локомотив» (2:1). Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 4 матчах набравший 12 очков.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020