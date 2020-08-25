Евсеев: растим своего Дзюбу, пока тренируем празднование гола

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил фотографию с юным футболистом, который повторил жест нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время празднования гола.
«Растим своего Дзюбу. Пока тренируем празднование гола. Когда начнёт получаться, будем тренировать голы», — написал Евсеев.
Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Евсеева.
«Уфа», набрав в четырёх турах четыре очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Напомним, в конце первого тайма матча 4-го тура с «Ростовом» был удалён нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов. Арбитр показал футболисту красную карточку после использования видеоповтора. После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи, а также пригрозил снятием команды с чемпионата России.
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