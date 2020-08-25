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Пантелеев: все хотят видеть игру, как у «Барселоны». Это мечты, в России такого не бывает

Пантелеев: все хотят видеть игру, как у «Барселоны». Это мечты, в России такого не бывает
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев поделился мнением о российских болельщиках.

«Наверное, все хотят видеть игру, как у „Барселоны“. Но это мечты, в России такого не бывает. Надеюсь, болельщики отнеслись с пониманием — результат в конце прошлого чемпионата был на первом плане.

Хочу сказать нашим болельщикам: приходите на каждую игру, поддерживайте, гоните нас вперёд и наберитесь терпения. Мы всегда будем биться за Тулу и стремиться к победе", — цитирует Пантелеева пресс-служба клуба.

24-летний Пантелеев является воспитанником московского «Спартака». Он покинул московский клуб в конце 2018 года, хавбек продолжил карьеру в казанском «Рубине». Летом 2019-го перешёл в тульский «Арсенал». Дебютировал в РПЛ 20 июня 2020 года в домашнем матче со «Спартаком».

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