Гарри Магуайр вызван в сборную Англии, несмотря на инцидент в Греции

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав на матчи Лиги наций с Исландией (5 сентября) и Данией (8 сентября).
Впервые вызов в сборную получили нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и хавбек «Лидс Юнайтед» Кэлвин Филлипс.
Кроме того, в сборную Англии вызван защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, которого обвиняют в мелких правонарушениях в Греции.
Состав сборной Англии выглядит так:
Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бёрнли»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Майкл Кин («Эвертон»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Киран Триппьер («Атлетико»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Гарри Уинкс («Тоттенхэм Хотспур»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).
Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
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