Объявлен состав сборной Бельгии на сентябрьские матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал состав команды на матчи Лиги наций с командами Дании (5 сентября) и Исландии (8 сентября).



Вратари: Кун Кастелс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Хендрик Ван Кромбрюгге («Андерлехт»).



Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Дедрик Боята («Герта»), Элиас Коббаут («Андерлехт»), Джейсон Денайер («Лион»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Ян Вертонген («Бенфика»).



Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Насер Шадли («Монако»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Деннис Прат («Лестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд).



Нападающие: Жереми Доку («Андерлехт»), Эден Азар («Реал»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Яри Версхарен («Андерлехт»), Ландри Димата («Вольфсбург»), Ромелу Лукаку («Интер»).