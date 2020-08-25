Созин: ставлю на то, что Сафонов или Максименко будут в заявке сборной на чемпионат Европы
Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о выборе голкиперов, вызванных в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА с национальными командами Сербии и Венгрии.
«Черчесова и Стауче не надо учить, кого из вратарей выбирать, – они про вратарей всё знают. Сафонову и Максименко стоит немного подождать, но я бы поставил ставку, что Сафонов или Максименко, если чемпионат Европы состоится, попадут в заявку сборной на турнир. Если только по клубам не начнут гулять, выкладывая всё в соцсети», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В заявку сборной России попали голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, вратарь «Сочи» Cослан Джанаев и голкипер «Динамо» Антон Шунин.
Созин: Магкеев загулял и выбрал другую жизнь, а мог сейчас попасть в сборную России
- 25 августа 2020
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