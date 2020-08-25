Гунько: эпизод с удалением Казанцева разберут наши компетентные органы

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1).
«Любое очко идёт в копилку команды. Если посмотреть турнирную таблицу, можно понять, что нам тяжело достаются очки. Благодарю ребят, которые выдержали натиск ценой травм, ушибов и карточек и заработали очко. Эпизод с удалением? Это разберут наши компетентные органы.
Вообще, мы отдали мяч, инициативу. В конце играли в меньшинстве, давление на ворота возрастало. Плюс у нас ограниченная ротация. Тихонов справился с задачей. Молодец. Выполнил то, что мы от него требовали, — не дал ничего сделать Лесовому. Конечно, когда он подустал, у того начали появляться возможности", — сказал Гунько в эфире телеканала «Матч Премьер».
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