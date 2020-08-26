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Бартомеу не подал в отставку с поста президента «Барселоны»

Бартомеу не подал в отставку с поста президента «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу заявил, что не подавал в отставку, сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Совет директоров каталонского клуба провёл экстренное заседание, по итогам которого некоторые члены совета директоров призвали вынести вотум недоверия Бартомеу.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Руководство «Барселоны» уведомило Месси, что хочет сохранить его в клубе до конца карьеры
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