«Валенсия» подтвердила договорённость с «Лидсом» по трансферу Родриго

Пресс-служба «Валенсии» на официальном сайте объявила, что клуб достиг договорённости с «Лидс Юнайтед» по трансферу нападающего команды Родриго.
В ближайшее время футболист отправится в расположение английского клуба, чтобы пройти медицинское обследование. «Валенсия» поблагодарила форварда за выступления и пожелала удачи в новом клубе.
Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» заплатит за футболиста € 30 млн плюс бонусы.На трансфере форварда настоял главный тренер клуба Марсело Бьельса.
Родриго перешёл в «Валенсию» летом 2015 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (23 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал семь результативных передач, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.
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