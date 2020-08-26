«Валенсия» подтвердила договорённость с «Лидсом» по трансферу Родриго

Пресс-служба «Валенсии» на официальном сайте объявила, что клуб достиг договорённости с «Лидс Юнайтед» по трансферу нападающего команды Родриго.

В ближайшее время футболист отправится в расположение английского клуба, чтобы пройти медицинское обследование. «Валенсия» поблагодарила форварда за выступления и пожелала удачи в новом клубе.

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» заплатит за футболиста € 30 млн плюс бонусы.На трансфере форварда настоял главный тренер клуба Марсело Бьельса.



Родриго перешёл в «Валенсию» летом 2015 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (23 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал семь результативных передач, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.