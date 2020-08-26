«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» являются фаворитами на подписание Лионеля Месси

Испанское издание Sport.es публикует информацию о клубах, в которых 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру.
Руководству «Барселоны» уже стало очевидно, что после тяжелейшего удара от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов Месси не видит для себя будущего в каталонском клубе. Футболист хранил молчание все эти дни, но в клубе считают, что окружение изучило возможные варианты выхода на рынок трансферов на тот случай, если они всё-таки решат сделать последний шаг.
Французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед» являются фаворитами на подписание Месси. Эти клубы будут прилагать все усилия, чтобы выиграть конкуренцию за футболиста, и при необходимости даже выплатят некоторую сумму компенсации за переход.
Переход Месси может иметь или законный, или незаконный путь, но ясно, что это чёткое заявление футболиста о намерениях относительно его будущего. Лео хочет покинуть Барсу – так или иначе, и такая операция повлечёт за собой очень большие финансовые расходы для любого из заинтересованных клубов. С оговоркой о пункте в контракте о его разрыве у Лионеля могло быть больше возможностей, но с трансфером за сумму около € 100 млн он также легко может найти себе новый клуб.
«ПСЖ» рассматривает эту операцию как историческую возможность. Они хотят выиграть ЛЧ, и приход Месси создаст историческое лидерство парижского клуба. В Англии же уверены, что окружение аргентинца вело переговоры об операции с «Манчестер Юнайтед», клубом, который имеет достаточные финансовые возможности для его покупки.
Миланский «Интер» — ещё один из заинтересованных клубов. Китайские владельцы итальянского клуба безусловно способны оплатить контракт Месси, хотя возникло бы больше трудностей, если им придётся осуществить именно трансфер.
Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним.
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