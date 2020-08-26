Тест футболиста «Валенсии» на COVID-19 дал положительный результат

Последние тесты игроков «Валенсии» на COVID-19 дали положительный результат у одного из футболистов, проходящих предсезонную подготовку с основной командой. Он был помещён на карантин и изолирован от партнёров, как и круг его ближайшего общения, сообщает официальный сайт клуба. Фамилия спортсмена с положительным тестом не разглашается.



В соответствии с протоколами Ла Лиги команда продолжит подготовку в штатном режиме. Она проведёт запланированные тренировки и товарищеские матчи. 28 августа «Валенсия» сыграет с «Вильярреалом», а на следующий день сразится с «Леванте».



Старт розыгрыша Примеры сезона-2020/2021 запланирован на 12 сентября. Календарь соревнований пока не был представлен организаторами.

В «Валенсии» выявлены двое заражённых коронавирусом