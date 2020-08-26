«Херенвен» и ЦСКА согласовали трансфер Чидеры Эджуке

ЦСКА достиг соглашения по трансферу полузащитника «Херенвена» Чидеры Эджуке. По информации Leeuwarder Courant, нигерийский вингер перейдёт в стан «армейцев» за € 12 млн. Этот трансфер станет третьим по стоимости в истории клуба из Нидерландов. Часть средств достанется предыдущей команде футболиста.



Год назад Эджуке перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 5,5 млн.



«Херенвен» испытывает финансовые трудности, поэтому согласился на предложение ЦСКА. До этого команда отклонила все запросы по трансферу полузащитника, которые не превышали € 10 млн.

ЦСКА готов заплатить за хавбека «Херенвена» € 12 млн