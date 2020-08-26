Никола Влашич: мне нравятся матчи с «Краснодаром»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Краснодаром».
«Очень важная игра, сложный соперник. Нам надо исправиться после двух поражений подряд. У них хорошие футболисты, умеющие играть технично. Мне нравятся матчи с ними, у них открытый атакующий футбол, они оставляют пространство и позволяют играть против них», — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.
26 августа «Краснодар» примет ЦСКА в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Соседи по турнирной таблице имеют в активе по шесть очков. Последняя встреча команд состоялась в декабре 2019 года и завершилась вничью (1:1). Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич в сезоне-2020/2021 провёл два матча и забил два мяча.
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- 26 августа 2020
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