Никола Влашич: мне нравятся матчи с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Краснодаром».



«Очень важная игра, сложный соперник. Нам надо исправиться после двух поражений подряд. У них хорошие футболисты, умеющие играть технично. Мне нравятся матчи с ними, у них открытый атакующий футбол, они оставляют пространство и позволяют играть против них», — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.



26 августа «Краснодар» примет ЦСКА в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Соседи по турнирной таблице имеют в активе по шесть очков. Последняя встреча команд состоялась в декабре 2019 года и завершилась вничью (1:1). Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич в сезоне-2020/2021 провёл два матча и забил два мяча.

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