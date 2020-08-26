Джейми Варди продлит контракт с «Лестером»
Нападающий Джейми Варди продлит контракт с «Лестер Сити», сообщает Sky Sports.
По данным источника, соглашение будет продлено на один год. Помимо этого, клуб повысит форварду зарплату. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В сезоне-2019/2020 нападающий стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги. В 35 матчах сезона 33-летний форвард стал автором 23 забитых мячей.
В минувшем сезоне «Лестер», набрав 62 очка в 38 матчах, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».
В первом туре сезона-2020/2021 «Лестеру» предстоит встреча с «Вест Бромвич Альбион». Матч состоится 14 сентября, начало встречи — 17:00 мск.
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