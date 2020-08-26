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«Гэлакси» и «Бешикташ» ведут борьбу за Марио Балотелли

«Гэлакси» и «Бешикташ» ведут борьбу за Марио Балотелли
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в сферу интересов «ЛА Гэлакси» и «Бешикташа». Руководство итальянского клуба приняло решение расторгнуть контракт из-за систематического пропуска тренировок. Команды готовы побороться за форварда, который на данный момент является свободным агентом, сообщает Marca.

«ЛА Гэлакси» заинтересован в подписании Балотелли, поскольку по-прежнему ищет замену Златану Ибрагимовичу, а Хавьер Эрнандес продолжает бороться с повреждениями. Но преградой для заключения соглашения могут стать финансовые притязания итальянского нападающего. «Бешикташ» готов платить Балотелли € 48 тыс. в неделю.

В сезоне-2019/2020 футболист провёл 19 официальных матчей, забив пять голов. Балотелли заработал шесть жёлтых и одну красную карточку.

Марио Балотелли достиг соглашения о расторжении контракта с «Брешией»
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