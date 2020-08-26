Евгений Луценко: не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал пропуск матчей сборной России из-за повреждения в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с Химками (1:1).
«Не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России. Насчёт травмы врач сказал, что это растяжение и я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован», — цитирует Луценко ТАСС.
Луценко получил повреждение в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с Химками (1:1). Медицинское обследование подтвердило предварительный диагноз – у форварда повреждение мышцы задней поверхности левого бедра.
Процесс восстановления займёт не менее трёх недель, а значит, футболист пропустит предстоящие матчи национальной команды России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
- 26 августа 2020
-
20:34
-
20:28
-
20:26
-
20:21
-
20:12
-
20:01
-
19:51
-
19:41
-
19:32
-
19:28
-
19:17
-
19:09
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:46
-
18:41
-
18:30
-
18:22
-
18:15
-
18:03
-
17:54
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
17:03
-
16:48
-
16:33
-
16:21
-
16:19
-
16:12
-
16:03