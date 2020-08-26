Евгений Луценко: не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал пропуск матчей сборной России из-за повреждения в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с Химками (1:1).

«Не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России. Насчёт травмы врач сказал, что это растяжение и я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован», — цитирует Луценко ТАСС.

Луценко получил повреждение в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с Химками (1:1). Медицинское обследование подтвердило предварительный диагноз – у форварда повреждение мышцы задней поверхности левого бедра.



Процесс восстановления займёт не менее трёх недель, а значит, футболист пропустит предстоящие матчи национальной команды России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).