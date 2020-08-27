Форвард «Лиона» Дембеле может заменить Суареса в «Барселоне»

Испанская «Барселона» заинтересована в нападающем французского «Лиона» Муссе Дембеле, сообщает на своём сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

С игроком уже общался второй тренер «Барсы» швед Хенрик Ларссон. Руководство каталонского клуба видит во французе замену Луису Суаресу, в услугах которого не заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.

24-летний Мусса Дембеле выступает за «Лион» с 2018 года, до этого он играл за английский «Фулхэм» и шотландский «Селтик», в составе которого он дважды стал чемпионом Шотландии. В розыгрыше чемпионата Франции-2019/2020, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса, Дембеле провёл за «Лион» 27 матчей и забил 16 мячей. Также в составе «Лиона» он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.