«Жду, когда вас будет больше». Шунин поблагодарил болельщиков после победы над «Зенитом»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:0).

«Всех с победой! Эмоции сегодня остались на поле. Спасибо каждому в команде, тренерам и, конечно, болельщикам. Атмосфера на стадионе — огонь! Жду, когда вас будет больше», — написал Шунин.

Посмотреть фотографии можно на странице Антона Шунина в "Инстаграме".

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Единственный гол забил защитник «Динамо» Тони Шуньич на 40-й минуте. Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил серьёзное повреждение — На 15-й минуте аргентинца унесли с поля на носилках.