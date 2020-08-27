Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шунин: нам было понятно, как «Зенит» будет играть. Наверное, «Динамо» заслужило победу

Шунин: нам было понятно, как «Зенит» будет играть. Наверное, «Динамо» заслужило победу
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

«Сыграно уже довольно много игр, и эмоции чуть-чуть притупились. Есть цель, она у нас у всех одна. Думаю, что сейчас сильно радоваться не нужно. Будем двигаться от игры к игре.

Какой момент был самым сложным тебя? Да вся игра непростая. «Зенит» — хорошая команда. Постоянно оказывал давление на наши ворота. Нам было понятно, как они будут играть. Мы были готовы к этому. Вышли в пять защитников. И сыграли уверенно, надёжно сзади. А впереди забили со стандарта. Наверное, мы заслужили победу.

Важно восстановиться, потому что совсем скоро у нас следующая игра. Матчи следуют один за другим. Нужно двигаться дальше, ни в коем случае не стоит сильно радоваться. Готовимся к следующей встрече», — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо».

«Жду, когда вас будет больше». Шунин поблагодарил болельщиков после победы над «Зенитом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020