Восемь футболистов «Челси» были помещены на карантин

В соответствии с регламентом по ситуации с COVID-19 сразу восемь футболистов «Челси» были помещены на двухнедельный карантин. Шесть игроков имеют подозрение на заболевание, а двое изолированы из-за постоянного контакта с заражёнными. Жоржиньо, Росс Баркли, Эмерсон Палмиери, Миши Батшуайи, Мэйсон Маунт, Фикайо Томори, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич не принимают участия в тренировочном процессе, сообщает The Telegraph.
Это лишило игроков возможности проводить тренировки с основной командой. Остальной состав проводит подготовку к старту розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 в штатном режиме. 14 сентября в первом туре «Челси» сыграет на выезде с «Брайтоном». В минувшем сезоне команда заняла четвёртое место и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
- 27 августа 2020
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