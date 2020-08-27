Восемь футболистов «Челси» были помещены на карантин

В соответствии с регламентом по ситуации с COVID-19 сразу восемь футболистов «Челси» были помещены на двухнедельный карантин. Шесть игроков имеют подозрение на заболевание, а двое изолированы из-за постоянного контакта с заражёнными. Жоржиньо, Росс Баркли, Эмерсон Палмиери, Миши Батшуайи, Мэйсон Маунт, Фикайо Томори, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич не принимают участия в тренировочном процессе, сообщает The Telegraph.



Это лишило игроков возможности проводить тренировки с основной командой. Остальной состав проводит подготовку к старту розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 в штатном режиме. 14 сентября в первом туре «Челси» сыграет на выезде с «Брайтоном». В минувшем сезоне команда заняла четвёртое место и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

«Челси» объявил о переходе Бенджамина Чилвела