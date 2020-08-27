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Станислав Черчесов посетил матч «Спартак-2» — «Краснодар-2»

Станислав Черчесов посетил матч «Спартак-2» — «Краснодар-2»
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 6-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» — «Краснодар-2», сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, встреча должна была состояться вчера, 26 августа, однако была перенесена из-за проливного дождя в Москве.

Встреча продолжается, к концовке первого тайма счёт 0:0.

На данный момент «Спартак-2», набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, а «Краснодар-2» занимает 19-е место (4).

В Лиге наций подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра со сборной Венгрии пройдёт 6-го числа в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная России сыграет в обновлённой форме уже 3 сентября в матче Лиги наций
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