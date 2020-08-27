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Дриусси сообщил о своём состоянии, Кокорин оставил комментарий

Дриусси сообщил о своём состоянии, Кокорин оставил комментарий
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси, получивший травму в матче против московского «Динамо» (0:1), в своём «инстаграме» разместил пост со словами благодарности.

«Всем большое спасибо за сообщения поддержки, всё прошло хорошо, слава богу. Теперь буду думать о выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Дриусси.

Свой комментарий оставил нападающий «Спартака» Александр Кокорин. Он сопроводил пост словом Gordo (в переводе с испанского «толстый»). Такое прозвище закрепилось за Дриусси в «Зените» из-за того, что во времена выступления за «Ривер Плейт» футболист имел лишний вес.

Александр Кокорин и Себастьян Дриусси вместе играли за питерский клуб. Летом 2020 года нападающий подписал контракт с московским «Спартаком», за который пока не провёл ни одного матча.

Просмотреть фото можно в "инстаграме" Себастьяна Дриусси

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