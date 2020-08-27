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«Зенит» обратился в РФС из-за удаления Барриоса и эпизода с Малкомом

«Зенит» обратился в РФС из-за удаления Барриоса и эпизода с Малкомом
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за удаления Вильмара Барриоса и эпизода с падением Малкома.

«Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.

Да, из-за похожих эпизодов в двух матчах, где в одном решение в сторону пенальти, а в другом — нет, все могут подумать об очередном скандале: сейчас стало модно делать громкие заявления из-за спорных решений. Мы же в первую очередь отталкиваемся от своей игры, поэтому хотим получить экспертную оценку по этим двум эпизодам игры», — цитирует Медведева ТАСС.

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